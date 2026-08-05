На Летучую напали с кулаками во время съемок «Нового Ревизорро»

В стоматологической клинике во время съемок нового выпуска «Нового Ревизорро» на журналистку Елену Летучую напали с кулаками. Об этом сообщила «Газета.ru» .

Мужчина и женщина, представившиеся пациентами, отбирали у нее микрофон и преследовали ее по всей клинике. Журналистке пришлось вызвать полицию.

«Неизвестных не остановило даже появление полиции. Пока редакторы писали заявление, они продолжали свое нелепое нападение и не давали работать», — рассказала ведущая.

Поводом для съемок стало расследование — Летучая выяснила, что арендовать стоматологический кабинет может любой желающий за пять тысяч рублей в день. Наличие диплома и лицензии в клинике не проверяют.

Ранее врач-ортодонт Мария Балакирева назвала дорогостоящую стоматологическую услугу, которая выглядит научно, но на деле приносит больше вреда, чем пользы.