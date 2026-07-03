На Ленинградском вокзале внедрили пассажирские сервисы столичного метро

Обновленный Ленинградский вокзал стал частью единой системы Московского транспорта и самым современным железнодорожным вокзалом страны. Для комфорта пассажиров здесь внедрили сервисы, которые уже работают в метро, на Московских центральных диаметрах и наземном транспорте, сообщила пресс-служба столичного Департамента транспорта.

Также на Ленинградском вокзале появился единый стандарт работы с забытыми вещами. Все найденные предметы отправляются на склады в метро. Для пассажиров столичного транспорта это уже знакомый сервис, который работает 73 года.

Благодаря этому москвичи получат единый опыт взаимодействия с транспортной системой — от планирования маршрута до завершения поездки, независимо от вида транспорта.

Интуитивно понятная цифровая навигация помогает сориентироваться даже тем, кто оказался на вокзале впервые. Она в онлайн-режиме подсказывает путь к поездам, кафе и ресторанам, залам ожидания, а также комнате для семей с детьми.

Все указатели выполнили в едином стиле Московского транспорта, а принципы размещения информации перекликаются с системой навигации на привокзальной площади и в метрополитене. Благодаря единой логике пассажиры еще быстрее считывают информацию и строят комфортные маршруты.

Аудиоинформирование на вокзале осуществляется голосом Московского транспорта, уже привычным для пассажиров. Специалисты сделали объявления краткими, исключив избыточную звуковую нагрузку на слушателя.