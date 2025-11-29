На Крымском мосту ввели новые ограничения для микроавтобусов

Новые ограничения ввели на Крымском мосту — со стороны Тамани разворачивают микроавтобусы, которые работают в качестве грузовиков, а по документам проходят как пассажирские. Об этом написал Telegram-канал Mash .

На постах останавливают микроавтобусы со снятыми сиденьями, пропускают личный багаж, бытовые предметы, стройматериалы и продукты для личного пользования.

«Под разворот попадают „Спринтеры“, „Транзиты“, „Газели“, „Соболи“, которые перевозят овощи, фрукты, алкоголь, автозапчасти и все, что похоже на товар. Примерно 5% всего трафика моста — как раз такие авто», — написали в Telegram-канале.

Сотрудники досмотра отметили, что есть разница, когда человек везет несколько мешков для себя, а когда забивает машину товарами на продажу. Ориентировочно, пропускают грузы до 200 килограммов, но это ориентировочно, фиксированных норм нет.

По данным канала, ограничения ввели из-за массовых жалоб водителей грузовиков и из-за антитеррористических мер.

С 3 ноября по Крымскому мосту запретили проезд гибридов и электромобилей. Для водителей предусмотрели альтернативный сухопутный маршрут из Таганрога в Джанкой.