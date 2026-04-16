На Красной площади начали монтировать трибуны к параду Победы

На Красной площади приступили к установке трибун для гостей парада Победы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Зону для трибун отделили с помощью металлических конструкций. Аналогичные ограждения поставили у ГУМа и здания Государственного исторического музея. Несмотря на монтаж трибун, площадь по-прежнему можно посетить в свободном режиме.

По данным агентства, на площади развернули сборку каркаса будущих трибун со стороны Мавзолея. На случай внештатных ситуаций неподалеку от монтажных работ дежурят сотрудники безопасности.

Ранее Парад Победы в Москве решил посетить президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подтвердил свое намерение во время телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что список гостей праздничных мероприятий на 9 Мая озвучат после того, как получат их официальные согласия.