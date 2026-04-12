Лукашенко дал ответ об участии в параде Победы 9 Мая

Лукашенко подтвердил участие в параде по случаю Дня Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил участие в предстоящем параде в Москве. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого» .

В публикации уточнили, что Лукашенко подтвердил визит в Москву в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным. Парад в честь Дня Победы традиционно пройдет 9 Мая на Красной площади.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что список гостей парада объявят после получения подтверждений от них. Генеральная репетиция на Красной площади состоится 7 мая.

В прошлом году Владимир Путин высоко оценил решение президента Сербии Александра Вучича прилететь в Москву на празднование Дня Победы. Он назвал 9 Мая объединяющим праздником и напомнил, что военнослужащие обеих стран вместе сражались против фашизма.