Разблокировку банковских карт внедрят на «Госуслуги». Как это будет работать?

Массовая блокировка банковских карт россиян началась еще в прошлом году на фоне борьбы с мошенниками. Владельцы счетов столкнулись с тем, что снять ограничение на проведение транзакций достаточно сложно. По инициативе думской фракции «Новые люди» Минцифры и Центробанк начали разработку механизма о разблокировке через «Госуслуги». Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин предположил, как станет работать новая система.

Он подчеркнул, что считает инициативу прекрасной, потому что от необоснованной блокировки карт пострадали добросовестные предприниматели.

«Банки очень быстро научились блокировать карты. Я сам с этим столкнулся. А снять ограничение — целый квест. Поддержка отвечает нехотя и ничего не делает. Поэтому элемент разблокировки должен быть быстрым», — заявил Курочкин.

Эксперт по кибербезопасности не исключил, что возможностью снять ограничение с банковской карты могут воспользоваться пользователи «Госуслуг» с подтвержденной биометрией.

«Это позволит снизить риски, что снять блокировку просит именно владелец карты, а не посторонний человек. Дополнительным подтверждением станут запросы через смс или мессенджер MAX», — добавил собеседник 360.ru.

В начале января «Коммерсант» со ссылкой на данные компании «Информзащита» сообщил, что с начала 2026 года с блокировкой банковских карт столкнулись до трех миллионов россиян.

Журналисты изучили жалобы на профильных форумах и узнали, что в большинстве случаев банки переадресовали претензии клиентов к ЦБ. При этом с блокировкой столкнулись даже те, кто не совершал никаких переводов, а только оплатил покупки на маркетплейсах.