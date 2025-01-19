Памятник Пригожину и Уткину установили на кладбище в Иркутске

Памятник основателю частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину и одному из командиров ЧВК Дмитрию Уткину открыли на Александровском кладбище в Иркутске. Об этом сообщил Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

Церемония открытия мемориального комплекса состоялась 18 января. На нем запечатлели имена бойцов ЧВК и установили фигуры Пригожина и Уткина. Также на памятнике высекли слова «Первому» и «Девятому».

Авторы поста уточнили, что мемориальный комплекс установили в честь всех тех, кто был рядом с Пригожиным и Уткиным на протяжении многих лет.

Самолет с главой ЧВК «Вагнер» рухнул в Тверской области 23 августа. По факту случившегося Следственный комитет завел уголовное дело.

В декабре состоялось торжественное открытие памятника легендарному летчику, уроженцу Нижегородской области Валерию Чкалову. Процесс создания монумента занял около полутора лет, сообщило НИА «Нижний Новгород».