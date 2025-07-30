На Камчатке наградят врачей, оперировавших пациента во время землетрясения

Группу хирургов камчатского онкологического диспансера, не остановивших проведение операций на время землетрясения, представят к государственным наградам. Такое поручение дал губернатор региона Владимир Солодов в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Он поблагодарил медиков за мужество и профессионализм, проявленные во время стихийного бедствия.

«Во время землетрясения медики продолжали операции, продолжали заботу о пациентах, сохраняли спокойствие, несмотря на серьезные толчки», — привела заявление Солодова пресс-служба краевого Минздрава.

Губернатор поручил заместителю председателя правительства Виктории Сивак подготовить документы для представления медицинских работников к государственным наградам.

Сильные подземные толчки не остановили группу камчатских хирургов, проводивших операцию пациенту. Во время тряски медицинские специалисты удержали лежащего на столе больного, чтобы он не упал. После окончания землетрясения врачи продолжили работу.

Видео из операционной опубликовала заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак. Она отметила, что камчатские врачи всегда преданы своему делу.