На Калининградском янтарном комбинате создали крупнейший кубок в истории ремесла
На Калининградском янтарном комбинате Ростеха создали самый крупный кубок за всю историю янтарного производства — он весит больше 30 килограммов. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
«Калининградский янтарный комбинат (входит в холдинг „РТ-Финанс“ госкорпорации „Ростех“) к 80-летию Калининградской области изготовил Кубок Победителей — самый большой кубок в истории российского янтарного производства», — заявили в пресс-службе.
Художественное произведение создали из редкого вида балтийского янтаря — пейзажного. Изделие пополнит музейную коллекцию комбината.
Высота янтарного Кубка Победителей достигает 124 сантиметра, вес — 32,9 килограмма. Изделие значительно превосходит предыдущий крупнейший аналог — вазу «Изобилие», созданную на комбинате в 1954 году для сельскохозяйственной выставки в столице.
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