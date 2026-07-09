На Ямале до 2026 года отремонтируют около 213 км трассы Сургут — Салехард
На Ямале планируется ремонт участков дороги от Пуровска до железнодорожной станции Ныда. На эти цели окружная дирекция дорожного хозяйства выделит около 240 миллионов рублей. Работы продлятся до ноября 2026 года, сообщил сайт URA.RU.
Согласно технической документации, подрядчик будет проводить текущий ремонт на нескольких участках: Пуровск — Коротчаево, Коротчаево — Новый Уренгой, подъезд к поселку Лимбяяха (км 0+000 — км 5+340) и дорога Новый Уренгой — железнодорожная станция Ныда. Самый протяженный участок — Пуровск — Коротчаево, его длина составляет 116,6 км.
Всего планируется отремонтировать более 213 километров дороги. Сейчас окружные власти находятся в поиске подрядчика, и закупка — на стадии подачи заявок.