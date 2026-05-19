Жителей Подмосковья предостерегли от новой схемы мошенничества в сообщениях

Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме кибермошенничества, связанной с массовым поступлением SMS. В сообщениях содержатся коды подтверждения от банков, сайта госуслуг и других сервисов, а затем следуют звонки от лжеспециалистов, предлагающих «помощь» в защите аккаунтов.

Главная цель злоумышленников — вызвать у жертвы панику и заставить ее действовать необдуманно. В таком состоянии люди чаще сообщают конфиденциальные данные, переходят по вредоносным ссылкам или передают коды подтверждения.

Для организации атак мошенники используют автоматические сервисы рассылки, а также базы телефонных номеров и утечки персональных данных. Они могут имитировать уведомления о взломе аккаунтов, отправлять фишинговые ссылки и подталкивать человека к срочным действиям.

Специалисты рекомендуют не публиковать личный номер телефона в открытом доступе, использовать антиспам-фильтры, подключать уведомления о входе в аккаунты и устанавливать самозапрет на оформление кредитов через портал госуслуг.

Если человек столкнулся с подобной атакой, важно не переходить по ссылкам и не сообщать никому коды из сообщений. Также необходимо проверить банковские операции, а при потере доступа к аккаунту на госуслугах — как можно быстрее обратиться в МФЦ. В случае мошенничества лучше незамедлительно подать заявление в полицию.

Главная защита в подобных ситуациях — сохранять спокойствие и не принимать поспешных решений под давлением.