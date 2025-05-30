На «Госуслугах» появится функция подтверждения смены пароля через знакомого
Разработчики «Госуслуг» добавят на сайт возможность назначать доверенное лицо для подтверждения смены пароля. Об этом заявил глава Минцифры Шадаев, его процитировал ТАСС.
Функцию можно будет включить по желанию.
«Любой пользователь портала сможет наделить человека, которому доверяет, полномочиями дополнительно подтверждать смену пароля», — подчеркнул Шадаев.
Для использования функции доверенное лицо должно тоже иметь аккаунт на портале. По словам министра, нововведение поможет пользователям защитить аккаунт от мошенников.
Ранее полиция предупредила россиян о новой схеме аферистов с «Госуслугами». Мошенники начали использовать для обмана фальшивые документы. Они загружают на сайт фейковые файлы и манипулируют жертвами, чтобы заполучить деньги.