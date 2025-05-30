На «Госуслугах» появится функция подтверждения смены пароля через знакомого

Разработчики «Госуслуг» добавят на сайт возможность назначать доверенное лицо для подтверждения смены пароля. Об этом заявил глава Минцифры Шадаев, его процитировал ТАСС .

Функцию можно будет включить по желанию.

«Любой пользователь портала сможет наделить человека, которому доверяет, полномочиями дополнительно подтверждать смену пароля», — подчеркнул Шадаев.

Для использования функции доверенное лицо должно тоже иметь аккаунт на портале. По словам министра, нововведение поможет пользователям защитить аккаунт от мошенников.

Ранее полиция предупредила россиян о новой схеме аферистов с «Госуслугами». Мошенники начали использовать для обмана фальшивые документы. Они загружают на сайт фейковые файлы и манипулируют жертвами, чтобы заполучить деньги.