На «Госуслугах» появился раздел для получения сведений из архива Минобороны

Минобороны совместно с Минцифры запустили на «Госуслугах» специализированный раздел для получения сведений из Центрального архива ведомства. Новый сервис должен ускорить обработку запросов граждан, сообщила пресс-служба силового министерства.

В первом полугодии 2026 года в архив поступило почти 25 тысяч обращений, но все их отправляли по почте, а обработка начиналась после ручного получения. Теперь запросы поступают мгновенно, что существенно сокращает время ожидания.

Через портал можно заказать архивные справки, выписки и копии документов. Сервис поможет подтвердить права на социальные льготы, узнать о прохождении службы или собрать данные для биографических исследований. Новый формат упрощает восстановление истории семьи для тех, кто хочет пополнить домашние архивы.

Ранее в Казанском университете во время стройки обнаружили закопанный немецкий танк «Пантера» времен Великой Отечественной войны.