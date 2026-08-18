В казанском вузе нашли закопанный немецкий танк времен войны

Немецкий танк «Пантера» откопали во время строительных работ на территории КНИТУ-КХТИ в центре столицы Татарстана. Об этом сообщила «Вечерняя Казань» .

В университетском музее пояснили, что захваченную вражескую технику доставили в город в годы Великой Отечественной войны для изучения курсантами танкового училища. После машину передали университету.

Профессор и бывший выпускник КХТИ Александр Коробков рассказал, что во времена его учебы танк был установлен в специальной яме, в нем студенты и преподаватели испытывали взрывчатые вещества. Образец размещали внутри и дистанционно подрывали. Толстая броня отлично защищала исследователей.

В начале 50-х годов в вузе построили новую испытательную станцию, танк засыпали и сверху построили склад. В последние годы его точное местонахождение было забыто.

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