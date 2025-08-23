На Гавайях в очередной раз начал извергаться вулкан Килауэа

Вулкан Килауэа на Гавайях снова проснулся. Потоки лавы поднимались фонтанами выше 30 метров, а извержение из северного жерла сопровождалось подземными толчками. Об этом сообщило агентство Associated Press .

Это уже 31-е извержение с декабря. Килауэа, расположенный на Большом острове, считается одним из самых активных вулканов мира. В гавайских преданиях это место связывают с богиней вулканов Пеле.

Ранее жители поселка Паужетка на Камчатке ощутили подземные толчки. Специалисты отметили, что в этом районе наблюдается повышенная активность, однако, корректный мониторинг невозможен из-за повышенной региональной сейсмичности.