На форуме «Студенческий спецназ» встретились участники СВО, студенты и чиновники

В Рязанской области завершился форум «Студенческий спецназ», объединивший студентов и руководителей военно-патриотических клубов из разных регионов России. Участники прошли интенсивную подготовку, включавшую тактические занятия, работу с беспилотниками, инженерно-саперное дело и огневую подготовку.

Одним из ключевых этапов программы стала масштабная военно-тактическая игра «Двойной рубеж». В течение 15 часов участники выполняли задачи по разведке местности, штурму позиций, организации эвакуации условно раненых и развертыванию полевого лагеря.

Директор департамента государственной молодежной политики Минобрнауки России Сергей Бойко, обращаясь к участникам форума, подчеркнул важность полученных навыков и поблагодарил молодежь за участие в проекте.

«Понимаю ценность той формы, которая на вас. Дорожите этой формой», — сказал Бойко.

Отдельный образовательный трек посвятили военной журналистике. Студентов обучали работе в полевых условиях, подготовке репортажей и освещению событий в зоне боевых действий. Участник форума из Воронежа Данила Капитман рассказал, что больше всего ему запомнилась практическая часть программы, во время которой будущие военные корреспонденты сопровождали участников тактических мероприятий и готовили собственные материалы.

«Конечно, интересна была не только практическая часть, были замечательные лекции, было очень много встреч с профессиональными военкорами, которые рассказывали нам о разных тонкостях своей работы со всех сторон», — рассказал он.

Наставниками на форуме выступили участники военной операции из различных регионов страны. В рамках программы они делились практическими знаниями и опытом, а также осваивали навыки взаимодействия с молодежной аудиторией.

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