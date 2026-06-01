Школьники из Воскресенска прошли испытания в военно-спортивной игре

30 мая на базе МКУ «Спорткомплекс Федино» прошла ежегодная военно-спортивная игра «Юнармейская застава». За победу боролись пять команд образовательных учреждений и общественных объединений городского округа Воскресенск.

Площадкой для проведения игры стал «Спорткомплекс Федино». Организаторами выступили молодежный центр «Олимпиец» и партнеры, подготовившие для участников серию испытаний на физическую подготовку, знания и умение работать в команде. Участникам предстояло проявить выносливость, внимательность и навыки принятия решений в нестандартных ситуациях.

Программа включала несколько этапов военно-прикладной направленности. Представители Союза десантников проверяли, насколько быстро и правильно команды могут собрать парашют. Участники военно-поискового отряда «Рубеж-2014» подготовили задание «минное поле», где юнармейцам необходимо было продемонстрировать знание правил безопасности и умение ориентироваться в сложной обстановке. Наставники ВПК «Шторм» оценивали владение флажковой азбукой, а также уровень огневой подготовки и точность выполнения упражнений.

«Ребята показали хорошую подготовку, умение действовать сообща и стремление добиваться результата. Такие игры помогают развивать ответственность, дисциплину и командный дух», — отметил один из организаторов соревнований.

Борьба за призовые места продолжалась до завершения всех этапов. Лучший результат по итогам испытаний показала команда «Трешка 2.0» из МОУ «СОШ № 3». Второе место заняла команда «Трешка 1.0», также представлявшая эту школу. Тройку призеров замкнул коллектив «Легион» из МОУ «Гимназия № 1». Все участники получили награды и памятные подарки.

Праздничную атмосферу поддержали творческие коллективы ДК села Федино МУ «ВКМЦК и Т „Истоки“. Они подготовили музыкальное сопровождение и провели официальную церемонию награждения.