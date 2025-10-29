На форуме «Диалоги о фейках» обсудили многополярный интернет и исходящие от ИИ угрозы

Главред 360.ru Коваль рассказал о правилах работы с ИИ в СМИ

На форуме «Диалоги о фейках» в Москве обсудили возможности нейросетей, а также исходящие от них угрозы. Спикеры сессии предложили работать над многополярным интернетом и ИИ, учитывающим традиционные ценности, в том числе свободу и равенство.

Нейросети так стремительно ворвались в нашу жизнь, что многие оказались не готовы к кардинальным изменениям. Выяснилось, что порой верить нельзя даже собственным глазам: они не всегда могут отличить реальность от ИИ-генерации. Выход один — развивать критическое мышление.

О том, как использовать искусственный интеллект, не вводя при этом читателей в заблуждение, рассказал главный редактор 360.ru Алексей Коваль.

«Мы стараемся на доверии работать, в том числе и с искусственным интеллектом. Поэтому в нашей редакции не используется генерация видео в оперативных новостях», — подчеркнул он.

Коваль уточнил, что нейросетевые ролики публикуют только в легких темах с обязательным указанием, что видео сгенерировали. На представителей прессы и медиасообщества сейчас ложится дополнительная ответственность. Как ни велик соблазн сотворить нейросенсацию, надо оставаться честными.

Тезис о том, что искусственный интеллект можно накачать той или иной идеологией, подтвердил геополитический аналитик из Франции, президент Института 1717 Эммануэль Леруа.

«С одной стороны, есть униполярный, однополярный, глобалистский искусственный интеллект, а с другой стороны, должен развиваться многополярный искусственный интеллект, который включает в себя свободу и равенство», — сказал эксперт.

Он обратил внимание, чтобы люди с доступом к передовым технологиям не должны получить подавляющего преимущества.