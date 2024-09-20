На барбершопе, где работал террорист из «Крокуса», снова появилась вывеска

В барбершопе в Ивановской области, где работал фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле», вновь появилась вывеска. На месте побывали корреспонденты РИА «Новости».
Продавец из расположенного неподалеку магазина поделился, что парикмахерская пока не работает. Местные жители надеются на скорое открытие салона, так как это место пользовалось популярностью.
Вывеску с барбершопа сняли сразу после теракта в подмосковном концертном зале.
Нападение на зрителей в «Крокусе» произошло 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» вооруженные боевики ворвались в зал и открыли огонь по людям. Затем террористы подожгли помещение. Жертвами атаки стали 145 человек.
Один из обвиняемых по этому делу — Якубджони Юсуфзода — собирался сбежать за границу после теракта. Он также пытался уничтожить средства совершения преступления и другие улики.
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