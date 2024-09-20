На барбершопе, где работал террорист из «Крокуса», снова появилась вывеска

В барбершопе в Ивановской области, где работал фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле», вновь появилась вывеска. На месте побывали корреспонденты РИА «Новости» .

Продавец из расположенного неподалеку магазина поделился, что парикмахерская пока не работает. Местные жители надеются на скорое открытие салона, так как это место пользовалось популярностью.

Вывеску с барбершопа сняли сразу после теракта в подмосковном концертном зале.

Нападение на зрителей в «Крокусе» произошло 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» вооруженные боевики ворвались в зал и открыли огонь по людям. Затем террористы подожгли помещение. Жертвами атаки стали 145 человек.

Один из обвиняемых по этому делу — Якубджони Юсуфзода — собирался сбежать за границу после теракта. Он также пытался уничтожить средства совершения преступления и другие улики.