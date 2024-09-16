Обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе» хотел сбежать за границу

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзода хотел сбежать за рубеж после атаки

Один из обвиняемых по делу о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» Якубджони Юсуфзода собирался сбежать за границу после теракта. Материалы дела появились в распоряжении ТАСС .

Следователь обратился в суд с ходатайством, согласно которому Юсуфзода поддерживает радикальные течения ислама.

«Намеревался выехать за пределы РФ сразу после совершения террористического акта», — говорится в документе.

По указанию организаторов теракта фигурант попытался уничтожить средства совершения преступления и другие доказательства. Также Юсуфзода помог исполнителям атаки оплатить жилье, где они находились накануне теракта.

В начале сентября появились подробности об очередном фигуранте дела о теракте в «Крокусе» Хусейне Хамидове. Его арестовали в августе. Ранее мужчина проживал с родителями, сестрами и братьями в Свердловской области.