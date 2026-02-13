На Байкале отменили экстремальную гонку из-за снежной бури

На Байкале разбушевалась снежная буря. Из-за штормового ветра и метели впервые за 13 лет отменили экстремальную гонку «Ледовый шторм» , сообщили организаторы.

«Ночью 13 февраля и 14 февраля по озеру Байкал местами очень сильный западный, северо-западный ветер 30–35 метров в секунду. На дорогах снежный накат», — предупредили в МЧС.

Днем в районах Приангарья температура опустится до -26 градусов.

Гонка «Ледовый шторм» должна была пройти с 13 по 15 февраля. Участникам предстояло преодолеть 210 километров по льду Байкала на коньках, лыжах и велосипедах. Соревнования проводили с 2013 года, отмена произошла впервые.

Спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать осторожность, воздержаться от дальних поездок и выхода на лед. В МЧС также предупредили о сильном снеге и метелях в ближайшие дни. Организаторы гонки новую дату пока не объявили.

Ранее на Байкале автомобиль с пассажирами провалился под лед.