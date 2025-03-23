«Мы в ловушке». Молодых немцев объял невероятный ужас из-за одной причины

Одобрение масштабного кредитного пакета в Бундестаге вызвало волну тревоги среди молодежи Германии. На фоне разговоров о возобновлении призыва и усугубляющегося климатического кризиса поколение Z разочаровалось в собственном будущем, сообщила газета Welt .

После принятия немецким парламентом крупного пакета заимствований, рассчитанного на финансирование обороны и инфраструктуры, молодые граждане страны начали открыто высказывать обеспокоенность будущим.

Среди молодежи усиливаются пессимистические настроения, связанные с возможным возвращением военной службы по призыву, ростом государственного долга и отсутствием четкой стратегии по климату.

Некоторые представители поколения Z отмечают, что не видят привлекательных жизненных перспектив. Речь идет как о риске военного конфликта, так и об увеличении налоговой нагрузки на фоне уже существующей инфляции.

Один из опрошенных немецких подростков сравнил текущий выбор с «альтернативой между чумой, холерой и разорением» и добавил — «мы словно в ловушке».

В качестве одного из сценариев власти обсуждают перспективу возвращения призыва в армию, что может затронуть молодежь, родившуюся после 2000 года. Кроме того, немецкие экономисты предупреждают, что обслуживание нового долгового пакета потребует десятилетий и может привести к ужесточению налоговой политики.

Климатический кризис также остается в центре внимания. Часть молодежи считает, что глобальное потепление может повлиять на геополитическую ситуацию — в том числе снизить интерес к регионам, уязвимым для природных катаклизмов.