«Мы останемся без урожая»: в чем возможный минус патогенов против борщевика

Агроном Воробьев: не бывает патогенов, которые уничтожат только борщевик

Россельхознадзор анонсировал скорую победу над борщевиком Сосновского. Для этого, по данным ведомства, разработали специальный биопестицид на основе натуральных грибов. Насколько реально справиться с ядовитым сорняком и минимизировать попутные потери, рассказал 360.ru биолог и агроном Михаил Воробьев.

Главная сложность вопроса, по его словам, в том, что патогены никогда не уничтожают только один вид растения, а борщевик родственен многим зонтичным растениям.

«Если выйдет из-под контроля, то будет уничтожать морковь, укроп, петрушку, кинзу… Мы останемся без урожая», — подчеркнул Воробьев.

Он также задался вопросом, какими конкретно грибами планируют бороться с борщевиком — ни один из известных ему патогенов для этой задачи не подходит.

Ранее садовод Андрей Туманов назвал самым действенным методом против борщевика его регулярное скашивание.