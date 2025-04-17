Регулярное скашивание назвали наиболее действенным методом в борьбе с борщевиком

Глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов в беседе с ИА НСН сообщил, что наиболее действенные методы борьбы с борщевиком — регулярное скашивание и мощные гербициды.

Для профилактики растения лучше использовать биопестициды, но они не так эффективны в борьбе с ним.

«Если его скашивать один-два раза в год, он восстановит розетку, но превратится в многолетнее растение, что еще хуже, поскольку он не умрет, пока не завязал и не отдал семена», — добавил эксперт.

В интервью телеканалу «Россия 24» руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал о разработке биопестицида на основе натуральных грибов против борщевика Сосновского. Планируется, что уже к 2025 году благодаря новому средству получится избавиться от ядовитого растения.