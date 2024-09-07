МВД утвердило требования к хранению и использованию автомобильных аптечек

Министерство внутренних дел России утвердило требования к хранению и использованию автомобильных аптечек. Проект приказа опубликовали на официальном сайте .

Согласно новым требованиям, аптечка должна располагаться в легкодоступном месте, но при этом не должна создавать помех в управлении транспортным средством. Автовладелец обязан контролировать комплектацию аптечки и следить за сроками годности лекарственных препаратов и медицинских изделий.

В аптечке не должно быть просроченных препаратов и медизделий с нарушенной стерильностью. Также в ней нельзя хранить использованные и испачканные биологическими жидкостями медицинские изделия. Приказ вступит в силу 1 марта 2025 года.

Ранее Минздрав России опубликовал обновленный состав автомобильной аптечки. Приказ вступил в силу 1 сентября.