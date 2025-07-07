Мингосуправления Подмосковья предостерегло жителей от мошенничества с военкоматами

Мингосуправления Подмосковья предостерегло жителей от новой схемы мошенничества. Потенциальным жертвам пишут якобы из военкомата, чтобы получить доступ к аккаунту на «Госуслугах».

Как рассказали в ведомстве, злоумышленники сообщают жертвам о необходимости оформить приписное свидетельство или уточнить личные данные. После этого мошенники просят сообщить код из СМС, который на самом деле предназначен для входа в «Госуслуги».

Жителям напомнили, что представители органов государственной власти никогда не звонят в мессенджерах. Чтобы не попасться на уловки мошенников, важно никому не передавать личные данные и коды из СМС.

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