МВД предупредило о новой схеме обмана родственников военных

Аферисты придумали новый способ выманивать данные у близких военнослужащих: они звонят под видом сотрудников морга, сообщают о гибели родственника и просят продиктовать код из СМС. Об этом предупредили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Данная схема направлена на родственников погибших или пропавших без вести военнослужащих, а также на людей, которые могли потерять связь с близкими, находящимися в зоне боевых действий», — заявили в ведомстве.

В УБК отметили, что доверять следует только официальным источникам информации, нельзя сообщать личные данные и коды неизвестным. Кроме того, сотрудники больниц никогда не просят продиктовать цифры из СМС.

Ранее в Туле пожилая женщина отдала незнакомцам из интернета три миллиона рублей. Они пообещали якобы защитить ее от обмана.