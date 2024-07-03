МВД предложило наделить ФСБ и МИД полномочиями по изъятию паспортов

В МВД подготовили законопроект, который наделит пограничные органы, дипломатические представительства и консульские учреждения полномочиями по изъятию внутренних паспортов. Об этом сообщила полковник полиции Екатерина Сизова «Российской газете».

По ее словам, изменения, вносимые законопроектом, касаются как внутренних, так и заграничных паспортов. В случае с внутренними паспортами будут введены дополнительные критерии их недействительности, а в части заграничных — предусмотрена возможность получить документ для возвращения на территорию России.

Как сообщил «ФедералПресс», нововведения связаны с необходимостью выработки критериев наличия в паспорте недостоверных сведений.

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