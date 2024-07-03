МВД предложило наделить ФСБ и МИД новыми полномочиями по изъятию паспортов

МВД подготовило законопроект, совершенствующий регулирование вопросов изъятия паспортов у россиян. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на замначальника управления паспортной и регистрационной работы ГУВМ МВД России, полковника полиции Екатерину Сизову.

Она назвала целью нововведения не допустить разночтений в толковании нормы Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», предусматривающей изъятие внутреннего паспорта.

Пограничным органам и диппредставительствам за рубежом предложили разрешить изымать внутренние паспорта, если их предъявили не владельцы. В случае изъятия документа за пределами России человеку будут выдавать временные документы для въезда в страну.

Критерием для такой меры, по словам Сизовой, станет несоответствие фотографии в паспорте изображению в ведомственных системах, при этом смена прически или отращивание бороды не станет поводом для изъятия.

Также МВД предложило сделать внесение в паспорт непредусмотренных отметок и записей основанием для признания документа недействительным. При этом Сизова уточнила, что речь идет о заведомо внесенных намеренно отметках.

Также полковник полиции призвала россиян при получении документов внимательно сверяться с внесенными в них данными.

В МВД также предложили позволить лишенным российского гражданства оставаться в стране на срок до 90 дней.