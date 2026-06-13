МВД посоветовало скрыть геометки и профили в соцсетях, чтобы защитить данные

Для защиты данных в интернете необходимо закрыть профили в соцсетях от посторонних и не публиковать в общем доступе фотографии документов. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МВД России.

Также правоохранители рекомендовали не размещать в сети изображения с геометками, поскольку они позволяют вычислить домашний адрес или привычные маршруты. Кроме того, желательно использовать настройки приватности и активировать двухфакторную аутентификацию во всех мессенджерах.

Ранее директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров предупредил, что публикация фотографий с геометками в реальном времени может привлечь внимание мошенников. По его словам, такие фотографии могут стать основой для различных атак, включая ограбление квартиры, фишинг и социальную инженерию.