Эксперт T.Hunter Бедеров предупредил, что публиковать фото с геометкой в реальном времени опасно из-за мошенников

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров предупредил, что публикация фотографий с геометками в реальном времени может привлечь внимание мошенников. По его словам, такие фотографии могут стать основой для различных атак, включая ограбление квартиры, фишинг и социальную инженерию, написал RT .

Бедеров пояснил, что фото из отпуска с геометкой или чек-ин в аэропорту могут сигнализировать о том, что квартира пуста. Зная местоположение и контекст, мошенники могут использовать эту информацию для отправки фишинговых писем от имени администрации отеля или взлома аккаунтов.

Эксперт подчеркнул, что регулярные геометки из спортзала, кафе или работы позволяют вычислить график и маршруты человека. «Наконец, регулярные геометки из спортзала, кафе или работы позволяют вычислить график и маршруты человека. Это знание может быть использовано как для физического нападения, так и для тонкой социальной инженерии», — добавил он.

Для защиты Бедеров порекомендовал отказаться от публикации фотографий в реальном времени, отключать сохранение геолокации в настройках камеры смартфона и удалять метаданные перед публикацией.