МВД подготовило проект о снятии россиян с учета при фиктивной регистрации

В России планируют аннулировать прописку граждан в случае выявление фактов фиктивной регистрации по месту пребывания или по месту жительства. Об этом в телеграм-канале сообщила Миграционная служба МВД.

Ведомство разработало и вынесло на публичное обсуждение проект приказа. Согласно документу, решение о снятии с регистрационного учета граждан будут принимать либо начальники территориальных органов МВД России, либо замещающие их лица на межрегиональном, региональном и районном уровнях.

Срок принятия такого решения составит пять рабочих дней, если факт фиктивной прописки будет установлен обвинительным приговором, постановлением или определением суда, вступившими в законную силу. Кроме того, основанием для вынесения такого решения смогут служить также процессуальные документы, вынесенные дознавателем или следователем, и постановление по делу об административном правонарушении, вступившим в законную силу.

«О принятом решении извещается собственник (наниматель) жилого помещения путем направления уведомления в произвольной форме», — уточнили в ведомстве.

