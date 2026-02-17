Юрист Салкин предупредил об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию по месту жительства

Юрист Михаил Салкин предупредил в беседе с «Абзацем» , что некоторые добрые дела могут иметь непредвиденные юридические последствия.

По словам эксперта, фиктивная регистрация знакомых по месту жительства может привести к уголовной ответственности по статье 322.2 УК РФ. За такое деяние предусмотрены штрафы от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Салкин подчеркнул, что часто люди становятся соучастниками мошенничества, когда переводят деньги незнакомым лицам. В таких схемах человек может стать так называемым дропом — участником незаконного оборота денежных средств. Наказание зависит от наличия и понимания умысла.