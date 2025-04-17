За нарушения при приеме экзаменов у мигрантов будут сажать на 15 лет

Володин: нарушения при приеме экзаменов у мигрантов грозят сроком до 15 лет

Фото: РИА «Новости»

Нарушения при приеме экзаменов у мигрантов в России грозят лишением свободы на срок до 15 лет. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

По его словам, в этом и прошлом годах Госдума приняла 15 новых законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. В них входит:

Он отметил, что все новые нормы уже вступили в силу.

«Важно, чтобы теперь было эффективно выстроено их правоприменение», — написал Володин.

По его словам, недавно Рособрнадзор провел проверку вузов, которые отвечают за экзамены у мигрантов. Результаты показали, что некоторые учреждения не выполняли свои обязательства. С учетом принятых законов, нарушения со стороны должностных лиц будут квалифицироваться иначе.

«Они подпадают под статью 322.1 УК России „Организация незаконной миграции“, которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет», — заявил председатель Госдумы.

Володин подчеркнул, что контрольно-надзорные органы тщательно разберутся в ситуации и привлекут к ответственности виновных. Госдума будет контролировать этот процесс.

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