За нарушения при приеме экзаменов у мигрантов будут сажать на 15 лет
Володин: нарушения при приеме экзаменов у мигрантов грозят сроком до 15 лет
Нарушения при приеме экзаменов у мигрантов в России грозят лишением свободы на срок до 15 лет. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
По его словам, в этом и прошлом годах Госдума приняла 15 новых законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. В них входит:
- Введение режима высылки нелегальных мигрантов и создание реестра лиц, не имеющих права находиться в стране.
- Конфискация имущества, связанного с организацией нелегальной миграции.
- Запрет на фиктивные браки и фиктивные усыновления.
- Отнесение организации нелегальной миграции, совершенной организованной группой, к особо тяжким преступлениям.
- Запрет на участие посреднических организаций в экзаменах для мигрантов.
- Ужесточение ответственности за фиктивную регистрацию иностранных граждан.
- Проверку знания русского языка у детей мигрантов при их зачислении в школы.
Он отметил, что все новые нормы уже вступили в силу.
«Важно, чтобы теперь было эффективно выстроено их правоприменение», — написал Володин.
По его словам, недавно Рособрнадзор провел проверку вузов, которые отвечают за экзамены у мигрантов. Результаты показали, что некоторые учреждения не выполняли свои обязательства. С учетом принятых законов, нарушения со стороны должностных лиц будут квалифицироваться иначе.
«Они подпадают под статью 322.1 УК России „Организация незаконной миграции“, которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет», — заявил председатель Госдумы.
Володин подчеркнул, что контрольно-надзорные органы тщательно разберутся в ситуации и привлекут к ответственности виновных. Госдума будет контролировать этот процесс.