Мошенники начали надевать «маски» работников поликлиники

МВД России предупредило о новой схеме мошенничества, нацеленной на пенсионеров. Аферисты представляются сотрудниками поликлиник и выманивают личные данные под предлогом пересдачи анализов, сообщило РИА «Новости» .

После получения информации жертве начинают звонить якобы представители правоохранительных органов, обвиняющих человека в финансировании запрещенных организаций. Под этим предлогом они выманивают средства для защиты на «безопасном счете».

Известно, что мошенникам удалось обмануть 89-летнюю пенсионерку, которая перевела им 80 тысяч рублей. Россиянам посоветовали не сообщать незнакомцам личную информацию и сохранять особую бдительность при общении с незнакомцами.

В случае таких звонков нужно немедленно завершить разговор и заявить о нем в полицию.

Ранее мошенники перешли на легенду оцифровки архивов для обмана россиян.