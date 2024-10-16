МВД ответило на негативные комментарии по поводу миграционной политики

Иностранных граждан высылают из России только в том случае, если они нарушили правила въезда или пребывания в стране. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Она прокомментировала публикации, в которых авторы пытались в негативном свете представить проводимую под эгидой ведомства миграционную политику. Включение иностранцев в реестр контролируемых лиц и высылка осуществляют в рамках российского законодательства, подчеркнула Волк.
По ее словам, действия МВД соответствуют нормам международного права и не нарушают законных интересов легально находящихся в России иностранцев.
Ранее спикер Госдумы анонсировал рассмотрение новых законов в сфере миграции. Депутаты планируют внести изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.
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