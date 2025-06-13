МВД обновило список самых разыскиваемых преступников

Министерство внутренних дел России обновило список особо разыскиваемых преступников. Из перечня исключили члена Свердловской ОПГ Семена Ермолинского. За помощь в поимке каждого из оставшихся в списке 11 человек по-прежнему обещано вознаграждение — один миллион рублей. Об этом сообщило ведомство .

«МВД России просит граждан помочь в розыске преступников, совершивших особо тяжкие преступления. Сумма вознаграждения за помощь в розыске — 1 миллион рублей за каждого из разыскиваемых», — уточнили в МВД.

Среди самых опасных преступников — Константин Немечев и Сергей Величко. Их разыскивают за жестокие пытки и убийства российских военнослужащих. Валерий Андреев находится в розыске за серию убийств и изнасилований женщин. Следователи считают, что он может быть причастен к исчезновению как минимум восьми женщин с 2006 по 2013 годы в Оренбургской области.

Также в списке числятся Дмитрий Мамонов, Андрей Самойлов, Фахрудин Махмудов, Владимир Шестерин, Владимир Кириллов, Николай Емельянов и Андрей Кузнецов. Все они разыскиваются за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Ранее в Камышине Волгоградской области поймали подозреваемого в убийстве двух мужчин. Им оказался 33-летний мужчина, его уже доставили в полицейский отдел.