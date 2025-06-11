Под Волгоградом мужчину обвинили в двойном убийстве

В Камышине Волгоградской области поймали подозреваемого в убийстве двух мужчин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

В ведомстве отметили, что 8 июня в городе Петров Вал Камышинского района застрелили двух человек. Стрелявший скрылся.

«Для раскрытия данного преступления и задержания подозреваемого сотрудниками правоохранительных органов региона — полиции, УФСБ, СК, Росгвардии, Минобороны, комендатуры Камышинского гарнизона, были предприняты все необходимые меры», — заявили в пресс-службе.

В итоге подозреваемого нашли и задержали, им оказался 33-летний мужчина, его уже доставили в полицейский отдел.

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