МВД объявило в розыск политолога Екатерину Шульман
Уехавшую из страны политолога Екатерину Шульман* объявили в розыск в России. Ее карточка появилась в базе МВД.
Из опубликованных данных следует, что причиной объявления в розыск стало уголовное дело. Но о какой статье идет речь, неизвестно.
Министерство юстиции объявило Екатерину Шульман* иностранным агентом в апреле 2022 года. Спустя несколько месяцев суд Москвы выписал ей штраф за отсутствие обязательной маркировки в публикациях и социальных сетях.
В феврале этого года против Шульман* составили протокол об участии в деятельности нежелательной организации.
Как следует из открытых данных, сейчас политолог* живет в Берлине.
В прошлом году в список иностранных агентов попал тверской лекторий «Живое слово»*. Как сообщили в Министерстве юстиции, площадка организовала выступления для иностранных агентов, среди которых была Екатерина Шульман*.
*Признан в России иностранным агентом.