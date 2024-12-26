Сегодня 16:40 Итоги 2024 года. Кого признали иноагентом? Опубликован список организаций и физлиц, признанных иноагентами в 2024 году 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press Общество

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Министерство юстиции России продолжает расширять список иностранных агентов. 360.ru вспомнил, кого включили в перечень в 2024 году и за что.

Физлица, признанные иноагентами в 2024-м Борис Акунин* Настоящее имя Акунина* — Григорий Шалвович Чхартишвили*. Писатель, литературовед, переводчик, общественный деятель. По данным Минюста, Чхартишвили* выступил против СВО, распространял недостоверные сведения, которые создавали негативный образ России и ее вооруженных сил. «Принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ. Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — говорится в объяснении ведомства. Акунин покинул Россию в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией. С тех пор он живет в Лондоне. Писатель числится в списке экстремистов и террористов, против него возбудили уголовное дело из-за фейков о российской армии.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look / Global Look Press

Андрей Куршин* Журналист и автор Telegram-канала Moscow Calling, в котором Куршин* размещал оскорбления в адрес освещающих СВО блогеров. При этом он работал в научно-техническим центре и имел вторую форму допуска к гостайне. Как заявил Минюст, Куршин* выступал против СВО, распространял фейки о России и армии. Александр Минкин* Журналист, театровед, писатель, обозреватель «Новой газеты». Ранее работал в журналах «Огонек», «Московский комсомолец», «Московские новости». «Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ», — рассказали в ведомстве. Кроме того, он распространял фейки о российской власти и высказывался против спецоперации на Украине.

Фото: Alexander Chernykh/Russian Look / Global Look Press

Физлица, признанные СМИ-иноагентами в 2024-м Олег Тиньков* Предприниматель, создатель «Тинькофф Банка». После начала СВО, как рассказывал сам, продал 35% своей доли в TCS Group за «копейки». Резко осудил СВО, а осенью 2023-го заявил об отказе от российского гражданства. Сейчас живет на Кипре. «Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Выступал против СВО на Украине», — говорится в материалах Минюста. Никита Кукушкин* Актер театра и кино, учился в МХАТ у Кирилла Серебренникова, некоторое время работал в «Седьмой студии» и «Гоголь-центре». Кукушкин* покинул Россию в 2022 году, теперь живет в Берлине. По версии Минюста, артист выступал против СВО, участвовал как респондент на информационной площадке иноагента, распространял фейки о российских властях.

Фото: РИА «Новости»

Борис Вишневский* Политик, публицист, политолог, бывший руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. После начала спецоперации на Украине Вишневский* неоднократно выступал против нее, писал и говорил об этом в своих соцсетях и на публике. Как объяснил Минюст, Вишневский* распространял информацию, предназначенную для неограниченного круга лиц, находился под иностранным влиянием и распространял сведения через признанные в России экстремистскими соцсети. Дмитрий Спирин* Рок-музыкант, бывший вокалист группы «Тараканы!», поэт, блогер. В 2014 году выступил против присоединения Крыма к России, в 2021-м — против ареста Алексея Навального, в 2022-м — против СВО. С 2024 года живет за границей. Среди прочего, Минюст считает, что Спирин* распространял фейки о России и российской армии и выступал на площадках, признанных иноагентами.

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Анна Наринская* Литературный критик, журналист, драматург, автор документальных фильмов. Публиковалась в таких изданиях, как «Новая газета», «Эксперт», на телеканале «Дождь»** вела авторскую программу. Наринская* «участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ, выступала против СВО на Украине», сообщил Минюст. Кроме того, она пропагандировала ЛГБТ***-отношения и распространяла фейки о российской власти. Людмила Улицкая* Писатель, переводчик, сценарист. По данным властей, давала интервью и комментарии иностранным и иноагентским СМИ, выступала против СВО, финансировала украинскую армию. Сейчас Улицкая* живет в Берлине.

Фото: Georg Wendt/dpa / Global Look Press

Ася Казанцева* Научный журналист и блогер. Казанцева* выступила против СВО, участвовала в протестах против нее, высказывалась о ЛГБТ***-отношениях. Данила Поперечный* Стендап-комик, блогер, телеведущий. После начала спецоперации на Украине резко осудил действия российских властей и переехал в США вместе с женой. Сейчас живет в Лос-Анджелесе. По информации Минюста, комик также выступал на площадках, признанных иноагентами, распространял фейки о России и армии, получал поддержку от иностранных источников.

Фото: РИА «Новости»

Некоммерческие организации, признанные иностранными агентами в 2024-м «Нужна помощь»* Благотворительный проект помощи социально-незащищенным гражданам, который позиционирует себя как «фонд фондов». Организация занималась не только помощью, но пропагандировала активное включение людей в жизнь других. «Фонд принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Осуществлял поддержку организаций, включенных в реестр иностранных агентов», — отметили в министерстве. В 2024 году фонд закрылся. Российское социалистическое движение* Оппозиционная политическая партия, которую создали в 2011 году. Минюст объяснил решение включить движение в список иноагентов тем, что оно распространяло «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, организовывало и принимало участие в митингах и мероприятиях, проводимых за рубежом». «Призывало к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России, выступало против СВО на Украине», — добавили в ведомстве. Через месяц после признания иностранные агентом партия объявила о самороспуске.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

СМИ, признанные иностранными агентами в 2024-м Интернет-издание «Холод»* Издание существует с августа 2019 года. Его основала журналист Таисия Бекбулатова*, которую признали иноагентом в 2021 году. Минюст посчитал, что "Холод"* «распространяло недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, ВС РФ». ООО «Большая семерка»* Организацию учредил комик Руслан Белый* вместе с еще шестью иноагентами. Они создали ее для удобства — чтобы было проще отчитываться о своих доходах в рамках закона об иностранных агентах. Практически все учредители ООО живут за пределами России. «Юридическое лицо было учреждено иностранными агентами», — говорится в объяснении Минюста.

Фото: Главный редактор издания «Холод»* Таисия Бекбулатова* / РИА «Новости»

«Викимедиа»* Фонд «Викимедиа.ру»* управляет русской версией интернет-энциклопедии «Википедия». По версии Минюста, после начала СВО на информационном ресурсе размещали материалы о фейках против армии России. Ведомство неоднократно направляло администрации сайта требования их удалить, но после игнорирования ресурс включили в список иноагентов. «Живое слово»* Лекторий предоставлял площадку для высказывания мнений иностранным агентам, например Тамаре Эйдельман*, Екатерине Шульман* и другим. «Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также информацию, направленную на формирование негативного отношения к общественно-политической обстановке в России. Активно взаимодействовал с иностранными агентами», — указали в министерстве.

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK / Global Look Press

Незарегистрированные общественные объединения, признанные иностранными агентами в 2024-м Центр защиты прав человека «Мемориал»* Российская правозащитная организация, основанная в 1991 году. Сначала она называлась правозащитным центром «Мемориал»*, но после судебного решения 2022 года его ликвидировали и создали новое учреждение. Центр занимается составлением списков политзаключенных, оказывает юридическую помощь беженцам. «Распространяло недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России, Вооруженных сил. <…> Выступало против СВО на Украине», — объяснили свое решение о включении организации в список иноагентов в министерстве.

* Признаны Минюстом России иноагентами. * Признан иноагентом и нежелательной организацией. *** Движение признали в России экстремистским.