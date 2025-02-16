МВД объяснило, в каком случае россияне могут иметь два загранпаспорта

МВД: россияне могут иметь два загранспорта, если один из них биометрический

У россиян есть возможность официально иметь два заграничных паспорта, однако один из документов должен обязательно быть биометрическим. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы управления по вопросам миграции МВД.

«Можно официально иметь два заграничных паспорта, но второй обязательно должен быть нового образца», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе МВД уточнили, что в загранпаспортах нового образца цифровая фотография и отпечатки указательных пальцев хранятся в чипе, вшитом в одну из страниц документа. При оформлении биометрического паспорта сканирование пальцев рук предусмотрено с 12 лет.

Загранпаспорта с электронным носителем информации в России оформляются с 2005 года. Для этого человек должен оплатить государственную пошлину, размер которой одинаков во всех регионах страны. При этом есть категория граждан, которой услугу предоставят бесплатно.

Ранее россиянам объяснили, что делать и куда обращаться при потере паспорта, банковской карты и водительских прав.