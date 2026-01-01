Более 20 детей родились в Подмосковье в новогоднюю ночь

В Московской области в ночь на 1 января родились 23 ребенка

В ночь на 1 января в Московской области родились 23 ребенка, больше половины — мальчики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«В новогоднюю ночь врачи перинатальных центров и роддомов Московской области помогли появиться на свет 23 новорожденным — 12 мальчикам и 11 девочкам», — отметили в ведомстве.

Министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин отметил, что работающие в учреждениях родовспоможения специалисты готовы оказать квалифицированную помощь в любое время, вне зависимости от праздников и времени суток.

«Первым новорожденным оказался мальчик. Он появился на свет в Московском областном перинатальном центре в 00:50. Первый ребенок в семье», — рассказал он.