МВД назвало способы обмана россиян через поддельные платежные сайты

Кибермошенники в России все чаще используют поддельные сайты интернет-магазинов, фальшивые страницы популярных сервисов и фиктивные платформы аренды жилья, чтобы обмануть граждан. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем Telegram-канале .

«Мошенники создают фальшивые сайты, практически неотличимые от настоящих, чтобы похитить платежные реквизиты пользователей. Жертвы вводят данные карт на поддельных страницах оплаты, которые напрямую попадают к злоумышленникам. Для обмана создаются поддельные формы, имитирующие интерфейс СБП», — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, часто злоумышленники размещают объявления об аренде жилья на реальных сайтах, но быстро переводят общение в мессенджеры. Там они присылают ссылки на поддельные сайты для бронирования, где люди теряют деньги. Также мошенники запускают временные сайты, где предлагают товары, билеты или услуги по заманчивым ценам. После оплаты товар не доставляют, а иногда просят дополнительную предоплату, после чего перестают выходить на связь.

Ранее в Курской области обнаружили украинские листовки в виде пятитысячных банкнот. Злоумышленники разместили на купюрах QR-коды, с помощью которых мошенники могут получить доступ к смартфонам.