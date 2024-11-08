МВД может заняться «укреплением традиционных ценностей» в России

Полиция в России может начать следить за укреплением и сохранением традиционных духовно-нравственных ценностей в стране. Информация об этом есть в проекте изменений в положение о министерстве внутренних дел, подготовленном самим ведомством.

В пояснительной записке к документу говорится, что задачей МВД может стать «осуществление деятельности, направленной на укрепление и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей в России».

Проект предусматривает поправки в пункт 2 положения об МВД, утвержденного указом президента РФ от 21 декабря ‎2016 года.

Президент Владимир Путин в августе подписал указ об оказании «гуманитарной поддержки» лицам без гражданства и иностранным гражданам, «разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Такие люди могут обратиться с заявлением о получении разрешения на временное проживание в России без подтверждения знания русского языка и квотирования.