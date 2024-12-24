Васю Обломова потребовали признать иноагентом из-за «Письма Санта-Клаусу»

Члены движения «Сорок сороков» обратились в Минюст с требованием запретить атироссийскую песню Васи Обломова (Василия Гончарова) и признать его иноагентом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По мнению общественников, в песне «Письмо Санта-Клаусу» музыканта есть антигосударственная пропаганда, но композицию все еще до можно найти на стриминговых сервисах.

Вася Обломов после объявления частичной мобилизации в России отправился в Египет, откуда переехал в Лос-Анджелес. Сейчас артист гастролирует по США и Европе. В его социальных сетях иногда появляется критика российских Вооруженных сил.

Никулинский суд ранее заочно арестовал журналистку Татьяну Фельгенгауэр* (Шадрину) из-за того, что она не исполнила обязанности иноагента. Ее также объявили в международный розыск.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.