«Мужское/Женское» и «Пусть говорят» захотели запретить в России
Глава Совета отцов предложил запретить «Мужское / Женское» и «Пусть говорят»
Руководитель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка при президенте России Андрей Коченов заявил, что передачи вроде «Мужское/Женское» и «Пусть говорят» транслируют деструктивные образы семейных отношений и, по его мнению, должны быть запрещены. Своим отношением к программам он поделился в беседе с «Абзацем».
«Подобные программы совершенно низкопробные, рассчитанные непонятно на какую аудиторию. Я не понимаю даже, кто может смотреть это, кому интересно копаться в чужом белье людей», — заявил Коченов.
По его словам, такие программы «эксплуатируют низкие ценности», формируют искаженную картину семьи и дискредитируют институт брака. Вместо этого Коченов предложил больше рассказывать о настоящих историях мужчин, столкнувшихся с трудностями, но сохраняющих ответственность перед детьми.
Он отметил, что модели поведения, якобы пришедшие с Запада, могут подрывать традиционные семейные ценности.
Схожей точки зрения придерживается психолог Роза Гнедовская. Она считает, что молодым родителям необходимо проходить подготовку перед созданием семьи и рождением ребенка.