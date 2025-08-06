«Мужское/Женское» и «Пусть говорят» захотели запретить в России

Глава Совета отцов предложил запретить «Мужское / Женское» и «Пусть говорят»

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Руководитель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка при президенте России Андрей Коченов заявил, что передачи вроде «Мужское/Женское» и «Пусть говорят» транслируют деструктивные образы семейных отношений и, по его мнению, должны быть запрещены. Своим отношением к программам он поделился в беседе с «Абзацем».

«Подобные программы совершенно низкопробные, рассчитанные непонятно на какую аудиторию. Я не понимаю даже, кто может смотреть это, кому интересно копаться в чужом белье людей», — заявил Коченов.

По его словам, такие программы «эксплуатируют низкие ценности», формируют искаженную картину семьи и дискредитируют институт брака. Вместо этого Коченов предложил больше рассказывать о настоящих историях мужчин, столкнувшихся с трудностями, но сохраняющих ответственность перед детьми.

Он отметил, что модели поведения, якобы пришедшие с Запада, могут подрывать традиционные семейные ценности.

Схожей точки зрения придерживается психолог Роза Гнедовская. Она считает, что молодым родителям необходимо проходить подготовку перед созданием семьи и рождением ребенка.

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