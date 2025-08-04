Психолог Гнедовская призвала создать в России школу материнства

Большинство молодых семей недостаточно информированы о собственных особенностях характера и готовности нести ответственность за близких, особенно когда дело касается воспитания детей. Об этом рассказала психолог Роза Гнедовская в пресс-центре ИА НСН .

По мнению специалиста, перед созданием семьи и рождением ребенка будущим родителям следовало бы пройти специальную подготовку.

«Я считаю, надо дополнительно сделать школу материнства, где, прежде чем родить ребенка и создать семью, и мама, и папа должны будут отучиться. Порой, вступая в брак, мужчина или женщина сами себя не знают», — заявила психолог.

Она призвала государство уделить особое внимание контролю за процессом формирования семейных ценностей и подготовки будущих родителей.