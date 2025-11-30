Мужчину изнасиловали и ограбили посреди города в Британии

В Великобритании расследуют жестокое нападение на 30-летнего мужчину, которое произошло в центре одного из городов Сассекса. Инцидент случился в ночь на 15 октября. Об этом сообщило издание Daily Star .

По данным полиции, неизвестный воспользовался беспомощным состоянием мужчины, совершил в отношении него сексуальное насилие, а затем ограбил.

Преступник забрал личные вещи пострадавшего, в том числе наручные часы и деньги. Мужчине сейчас оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Полиция Сассекса уже начала поиск подозреваемого и продолжает собирать информацию, чтобы установить его личность и задержать.

