Двух подозреваемых из федерального розыска задержали на Ладожском вокзале в Петербурге

Транспортные полицейские задержали двух мужчин на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге. Один из них обвиняется в изнасиловании, а второй — в краже, написала Neva.Today .

Сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции заметили двух подозрительных мужчин во время обхода Ладожского вокзала. Как сообщает пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте, оба задержанных числились в федеральном розыске.

Так, 44-летний мужчина из Башкирии скрывался от органов дознания УМВД РФ по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга. Его обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 47-летний житель Пермской области подозревается в краже. Его разыскивают органы следствия ОМВД РФ «Краснокамск».

Обоих фигурантов передали инициаторам розыска.