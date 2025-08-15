Юрист Русяев напомнил о запрете увольнять женщин во время декрета

Женщины, находящиеся в декретном отпуске по беременности и родам или воспитывающие ребенка до трех лет, защищены законом от увольнения по инициативе работодателя. Об этом сообщил юрист Илья Русяев в беседе с News.ru.
По его словам, исключение — ликвидация организации или истечение срока действия срочного трудового договора. Если должность сотрудницы упразднили во время ее отсутствия, работодатель обязан предложить ей аналогичную позицию или временный перевод.
Юрист подчеркнул, что незаконное увольнение или недопуск к работе грозит компании судебными разбирательствами и компенсационными выплатами. Защита, предусмотренная законом, действует до тех пор, пока ребенку не исполнится три года.
